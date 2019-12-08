Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями

Реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса завершился победой первого единоличным решением судей. Сам поединок – скучная тема. Боксеры терпели 12 раундов, Джошуа вечно бегал, а Руис не успевал за ним и в конце просил остановиться. Гораздо интереснее – то, что творилось вокруг.

На матч приехал Хабиб Нурмагомедов. Камера неоднократно выхватывала его из толпы. А после завершения поединка он покинул бой в сопровождении друзей и охраны. На видео – его прибытие на мероприятие. Послушайте эти овации.