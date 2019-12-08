Хабиб Нурмагомедов
бокс
Сауль Альварес
Энтони Джошуа
Энди Руис-младший
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#Хабиб Нурмагомедов #бокс #Энтони Джошуа #Сауль Альварес #Энди Руис-младший

Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями

08 декабря 2019, 02:14

Реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса завершился победой первого единоличным решением судей. Сам поединок – скучная тема. Боксеры терпели 12 раундов, Джошуа вечно бегал, а Руис не успевал за ним и в конце просил остановиться. Гораздо интереснее – то, что творилось вокруг.

На матч приехал Хабиб Нурмагомедов. Камера неоднократно выхватывала его из толпы. А после завершения поединка он покинул бой в сопровождении друзей и охраны. На видео – его прибытие на мероприятие. Послушайте эти овации.

Другой важный гость этого вечера – Сауль Альварес. Перед поединком он заглянул в раздевалку к Руису и пожелал ему удачи.

Еще на поединок приехали рэпер Ашер. Он тоже попал на камеру, но от комментариев отказался.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: DAZN USA
О бое в двух сюжетах:
Джошуа обещал срубить Руиса, как дерево. В итоге бегал весь поединок и добился победы благодаря судьям
Канело поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с охраной
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