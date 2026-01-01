Каролина

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Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
#НХЛ
Хоккей
Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
#НХЛ
Хоккей
Свечников забросил первую шайбу «Каролины» в сезоне НХЛ. Всего он набрал три очка в стартовой игре
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов
#Андрей Свечников
Хоккей
«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек
#Каролина
Хоккей
Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Братья Свечниковы сыграли друг против друга в матче НХЛ. Оба набрали очки
#НХЛ
Хоккей
Свечников забил гол и решающий буллит. «Каролина» идет первой в таблице Центрального дивизиона
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников забивает в третьей игре подряд за «Каролину»
#Андрей Свечников
Хоккей
Свечников получил травму в матче «Каролины» и «Бостона»
#Андрей Свечников
Хоккей
«Каролина» за три матча выбила «Рейнджерс» из Кубка Стэнли
#Каролина
Хоккей
Кроме Свечникова только семь игроков до 21 года делали хет-трик в плей-офф Кубка Стэнли
#Андрей Свечников
Хоккей
«Тампа» всего 13 раз бросила по воротам «Каролины». 11 – в первом периоде
#Тампа-Бэй
Хоккей
«Каролина» вышла в финал Востока впервые с 2009 года
#Каролина
Хоккей
Мем с щелчком Таноса – «Каролина» идеально показала сетку плей-офф НХЛ
#Каролина
Хоккей
Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по количеству отраженных бросков
#НХЛ