«Тампа» всего 13 раз бросила по воротам «Каролины». 11 – в первом периоде

«Тампа» в овертайме проиграла «Каролине» со счетом 3:4. Никита Кучеров остался без результативных баллов, Михаил Сергачев сделал один голевой пас. У «Каролины» двумя ассистами отметился Андрей Свечников. «Тампа» все голы забросила в первом периоде, «Каролина» распределила на три периода и овертайм.

«Каролина» бросила по воротам 44 раза, «Тампа» – всего 13. Смотрите ее раскладку по броскам: