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#Тампа-Бэй #НХЛ #Хоккей #Каролина

«Тампа» всего 13 раз бросила по воротам «Каролины». 11 – в первом периоде

07 октября 2019, 11:25

«Тампа» в овертайме проиграла «Каролине» со счетом 3:4. Никита Кучеров остался без результативных баллов, Михаил Сергачев сделал один голевой пас. У «Каролины» двумя ассистами отметился Андрей Свечников. «Тампа» все голы забросила в первом периоде, «Каролина» распределила на три периода и овертайм.

«Каролина» бросила по воротам 44 раза, «Тампа» – всего 13. Смотрите ее раскладку по броскам:

  • 1 период: 11
  • 2 период: 0
  • 3 период: 2
  • Овертайм: 0
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