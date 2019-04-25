Мем с щелчком Таноса – «Каролина» идеально показала сетку плей-офф НХЛ

В конце фильма «Мстители: Война бесконечности» злодей Танос одним щелчком уничтожил половину всех живых существ во вселенной Marvel. Потом его действие стало мемом.

От «Каролины» все вышло страшно только по записи. «Бойся. Беги. Судьба настигнет всех», – написали в твиттере клуба. Сегодня «Каролина» прошла «Вашингтон» и вышла во второй раунд плей-офф впервые за десять лет.

Сетка плей-офф НХЛ теперь выглядит так: