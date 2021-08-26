Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов

Об этом рассказал президент «Каролины» Дон Уодделл: «Андрей – один из краеугольных камней этой команды, и мы очень рады сохранить его здесь надолго».

До сезона-2028/29 Андрей Свечников получит по 7,75 миллиона долларов в год.

Свечникову 21 год. Он выступает за «Каролину» с 2018 года.

В сезоне-2020/21 Свечников провел в НХЛ 55 матчей, забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач.