Андрей Свечников
НХЛ
Каролина
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#Андрей Свечников #НХЛ #Каролина

Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов

20 минут назад

Об этом рассказал президент «Каролины» Дон Уодделл: «Андрей – один из краеугольных камней этой команды, и мы очень рады сохранить его здесь надолго».

  • До сезона-2028/29 Андрей Свечников получит по 7,75 миллиона долларов в год.
  • Свечникову 21 год. Он выступает за «Каролину» с 2018 года.
  • В сезоне-2020/21 Свечников провел в НХЛ 55 матчей, забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач.
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Источник:
Официальный сайт «Каролины»
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