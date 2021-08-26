Андрей Свечников
НХЛ
Каролина
Свечников подписал восьмилетний контракт с «Каролиной». Зарплата – 7,75 миллиона долларов
20 минут назад
Об этом рассказал президент «Каролины» Дон Уодделл: «Андрей – один из краеугольных камней этой команды, и мы очень рады сохранить его здесь надолго».
- До сезона-2028/29 Андрей Свечников получит по 7,75 миллиона долларов в год.
- Свечникову 21 год. Он выступает за «Каролину» с 2018 года.
- В сезоне-2020/21 Свечников провел в НХЛ 55 матчей, забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач.
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