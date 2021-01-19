Андрей Свечников
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Каролина
Свечников забивает в третьей игре подряд за «Каролину»
4 часа назад
«Каролина» обыграла «Нэшвилл» 4:2 в матче НХЛ. Первый гол забил Андрей Свечников, позже он отметился голевым пасом на Себастьяна Ахо.
У Свечникова три гола в трех матчах нового сезона. Рекорд с голевыми сериями на старте сезона принадлежит Кевину Динину (пять игр).
За три матча Свечников набрал пять очко – забил трижды и ассистировал дважды.
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