Андрей Свечников
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Каролина
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#Андрей Свечников #НХЛ #Хоккей #Каролина

Свечников забивает в третьей игре подряд за «Каролину»

4 часа назад

«Каролина» обыграла «Нэшвилл» 4:2 в матче НХЛ. Первый гол забил Андрей Свечников, позже он отметился голевым пасом на Себастьяна Ахо.

У Свечникова три гола в трех матчах нового сезона. Рекорд с голевыми сериями на старте сезона принадлежит Кевину Динину (пять игр).

За три матча Свечников набрал пять очко – забил трижды и ассистировал дважды.

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