Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов

Клубы НХЛ установили рекорд лиги по стартовым победным сериям. Четыре клуба провели пять или более игр без поражений с начала сезона:

«Флорида»: шесть побед. 27 шайб заброшено, 12 пропущено.

«Эдмонтон»: пять побед. 23-13.

«Сент-Луис»: пять побед. 25-11.

«Каролина»: пять побед. 22-8.

«Флорида» при этом возглавляет список самых результативных команд, а «Каролина» – команд с наименьшим числом пропущенных шайб.

«Эдмонтон» и «Сент-Луис» возглавляют таблицу Западной конференции, «Флорида» и «Каролина» – Восточной.

НХЛ учреждена в 1917 году, но тогда в ней выступали четыре клуба. Со временем лига расширялась, и к 2000 году в нее входили 30 клубов. Сейчас в ее составе 32 команды, в том числе дебютант этого сезона «Сиэтл».