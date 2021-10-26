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Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов
5 часов назад
Клубы НХЛ установили рекорд лиги по стартовым победным сериям. Четыре клуба провели пять или более игр без поражений с начала сезона:
- «Флорида»: шесть побед. 27 шайб заброшено, 12 пропущено.
- «Эдмонтон»: пять побед. 23-13.
- «Сент-Луис»: пять побед. 25-11.
- «Каролина»: пять побед. 22-8.
«Флорида» при этом возглавляет список самых результативных команд, а «Каролина» – команд с наименьшим числом пропущенных шайб.
«Эдмонтон» и «Сент-Луис» возглавляют таблицу Западной конференции, «Флорида» и «Каролина» – Восточной.
НХЛ учреждена в 1917 году, но тогда в ней выступали четыре клуба. Со временем лига расширялась, и к 2000 году в нее входили 30 клубов. Сейчас в ее составе 32 команды, в том числе дебютант этого сезона «Сиэтл».
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