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#НХЛ #Каролина #Сент-Луис #Флорида Пантерз #Эдмонтон

Сезон НХЛ впервые в истории стартовал с пяти побед подряд у четырех клубов

5 часов назад

Клубы НХЛ установили рекорд лиги по стартовым победным сериям. Четыре клуба провели пять или более игр без поражений с начала сезона:

«Флорида» при этом возглавляет список самых результативных команд, а «Каролина» – команд с наименьшим числом пропущенных шайб.

«Эдмонтон» и «Сент-Луис» возглавляют таблицу Западной конференции, «Флорида» и «Каролина» – Восточной.

НХЛ учреждена в 1917 году, но тогда в ней выступали четыре клуба. Со временем лига расширялась, и к 2000 году в нее входили 30 клубов. Сейчас в ее составе 32 команды, в том числе дебютант этого сезона «Сиэтл».

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Источник:
твиттер НХЛ
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