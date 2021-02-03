Андрей Свечников
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Каролина
Свечников забил гол и решающий буллит. «Каролина» идет первой в таблице Центрального дивизиона
03 февраля, 10:10
«Каролина» победила «Чикаго» в серии буллитов (4:3 Б).
- Андрей Свечников забил первый гол, затем «Каролина» повела 2:0, но уже в первом периоде «Чикаго» сравнял – 2:2.
- Команды не забили во втором периоде и обменялись голами в третьем.
- В серии буллитов забил только Свечников, и «Каролина» выиграла. «Свечников способен решать исход каждого матча», – слова форварда «Каролины» Джордана Стаала.
«Каролина» возглавляет таблицу Центрального дивизиона НХЛ с 11 очками. Из семи матчей нового сезона она выиграла шесть.
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