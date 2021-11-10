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«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
10 ноября, 10:27
«Каролниа» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1, овертайм). Это ее 11-й матч в сезоне и десятая победа.
- Нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу при первом голе. Он набрал 15-е очко в 11-м матче (семь голов и восемь передач).
- Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал второй звездой матча, хотя его клуб проиграл. Он отбил 29 бросков из 31.
«Каролина» прежде в истории лиги не набирала столько побед быстрее. Ее лучшими результатами были десять побед в 13 матчах (сезоны-2005/06 и 2020/21).
Она занимает второе место в Западной конференции с 20 очками. Лучше нее только «Флорида» (21 очко), но она провела на две игры больше.
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