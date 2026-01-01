Каролина

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Белая семья хоккеиста удочерила темнокожую девочку. Рассказывают, как ходят в церковь для афроамериканцев и получают вопросы про маму-наркоманку
#Джейккоб Слэвин
Вау, Свечников разбил «Рейнджерс» хет-триком и в 20 лет вошел в историю франшизы
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#Андрей Свечников
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Невероятный дебютант НХЛ: 42-летний парень из АХЛ, который работает ледоукладчиком
#Каролина
Свечников! Чудо-гол! Опять!
#Андрей Свечников
Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота
#Андрей Свечников
Как хорош Свечников на старте сезона НХЛ: лидер лиги по показателю полезности и голевым пасам
#Андрей Свечников
Поросенок Хэмилтон – живой талисман «Каролины». С ним команда всегда выигрывает
#Каролина
#Каролина
«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли. Вот два эпизода, которые решили все
#НХЛ
Овечкин подрался впервые за 9 лет. Отправил в нокаут русского лидера «Каролины»
#Александр Овечкин
#Александр Овечкин