Игорь Шестеркин

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Шестеркин подписал второй контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». СМИ назвали его рекордным для вратаря НХЛ
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию. Бучневич не пострадал, у Шестеркина – перелом ребра
#НХЛ
Хоккей
Шестеркин сыграл в НХЛ только семь матчей, а уже вошел в историю «Рейнджерс»
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Шестеркин выиграл уже пять матчей в НХЛ – это повторение лучшего старта вратарской карьеры в «Рейнджерс»
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Дебют вратаря Шестеркина в НХЛ: победа, три шайбы, признание партнеров
#Игорь Шестеркин
Хоккей
Голкипера СКА Шестеркина дисквалифицировали на один матч за нанесение травмы сопернику
#КХЛ
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Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть
#Игорь Шестеркин
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