Игорь Шестеркин

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Каким будет новый сезон НХЛ: повторение матчей, доминирование русских вратарей, миллиардные потери
#НХЛ
Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть
#Игорь Шестеркин