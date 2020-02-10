Шестеркин выиграл уже пять матчей в НХЛ – это повторение лучшего старта вратарской карьеры в «Рейнджерс»

«Рейнджерс» обыграл «Лос-Анджелес» (4:1) в матче НХЛ. В шестой раз за сезон основным вратарем команды был Игорь Шестеркин. Его старт карьеры в НХЛ – чудо:

«Рейнджерс» – «Колорадо» – 5:3

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 6:3

«Рейнджерс» – «Коламбус» – 1:2

«Рейнджерс» – «Детройт» – 4:2

«Рейнджерс» – «Торонто» – 5:3

«Рейнджерс» – «Лос-Анджелес» – 4:1

Шестеркин пропустил 14 шайб за шесть игр в НХЛ (в среднем – чуть больше двух за одну встречу). Пять побед в шести матчах – повторение лучшего старта вратарской карьеры в истории «Рейнджерс». До Шестеркина такой показатель был у Кэма Тэлбота в сезоне-2013/14.