Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию. Бучневич не пострадал, у Шестеркина – перелом ребра

У Шестеркина сломано ребро, он пропустит примерно две недели.

У Бучневича не обнаружено серьезных повреждений, пропустит несколько дней.

Бучневич выступает за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Для Шестеркина сезон-2019/20 – первый в карьере, он закрепился в команде с начала 2020 года и стал первым вратарем-новичком с девятью победами в первых десяти матчах НХЛ.

Шестеркин также повторил рекорд Джима Генри, установленный в 1942 году – он выиграл с клубом семь матчей подряд.

«Рейнджерс» идет десятым в Восточной конференции НХЛ.