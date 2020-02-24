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Игорь Шестеркин
Павел Бучневич
Нью-Йорк Рейнджерс
Два российских хоккеиста НХЛ попали в аварию. Бучневич не пострадал, у Шестеркина – перелом ребра
24 февраля, 20:31
Президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон сообщил, что вратарь клуба Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в автокатастрофу.
У Шестеркина сломано ребро, он пропустит примерно две недели.
У Бучневича не обнаружено серьезных повреждений, пропустит несколько дней.
Бучневич выступает за «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Для Шестеркина сезон-2019/20 – первый в карьере, он закрепился в команде с начала 2020 года и стал первым вратарем-новичком с девятью победами в первых десяти матчах НХЛ.
Шестеркин также повторил рекорд Джима Генри, установленный в 1942 году – он выиграл с клубом семь матчей подряд.
«Рейнджерс» идет десятым в Восточной конференции НХЛ.
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