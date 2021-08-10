Игорь Шестеркин
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
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#Игорь Шестеркин #НХЛ #Нью-Йорк Рейнджерс

Шестеркин подписал второй контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». СМИ назвали его рекордным для вратаря НХЛ

7 часов назад

Игорь Шестеркин подписал новый четырехлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб не раскрыл деталей соглашения, но Associated Press пишет о стоимости в 26,6 миллиона долларов. Эту же информацию подтверждает инсайдер Франк Серавалли.

  • 3 млн – сезон-2021/22
  • 6 млн – 2022/23
  • 7 млн – 2023/24
  • 6,6 – 2024/25

В среднем Шестеркин заработает по 5,65 миллиона в год (около 415 миллионов рублей). Это самая большая сумма для вратаря НХЛ, подписавшего второй контракт. Предыдущий рекорд был у Сергея Бобровского, получавшего в 2013-м в «Коламбусе» 5,625 миллиона долларов в год.

  • Шестеркину 25 лет, он играет в «Рейнджерс» с 2019 года. Он перешел туда из СКА.
  • В составе «Рейнджерс» провел 47 игр за два сезона, из которых две были без пропущенных шайб. Его процент отраженных ударов составил 0,921.


 

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Источник:
сайт НХЛ
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