Шестеркин подписал второй контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». СМИ назвали его рекордным для вратаря НХЛ

Игорь Шестеркин подписал новый четырехлетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Клуб не раскрыл деталей соглашения, но Associated Press пишет о стоимости в 26,6 миллиона долларов. Эту же информацию подтверждает инсайдер Франк Серавалли.

3 млн – сезон-2021/22

6 млн – 2022/23

7 млн – 2023/24

6,6 – 2024/25

В среднем Шестеркин заработает по 5,65 миллиона в год (около 415 миллионов рублей). Это самая большая сумма для вратаря НХЛ, подписавшего второй контракт. Предыдущий рекорд был у Сергея Бобровского, получавшего в 2013-м в «Коламбусе» 5,625 миллиона долларов в год.

Шестеркину 25 лет, он играет в «Рейнджерс» с 2019 года. Он перешел туда из СКА.

В составе «Рейнджерс» провел 47 игр за два сезона, из которых две были без пропущенных шайб. Его процент отраженных ударов составил 0,921.



