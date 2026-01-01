Хенрик Лундквист

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Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер Лундквиста. Он играл в клубе 15 лет
#Хенрик Лундквист
Хоккей
Лундквист завершил карьеру в 39 лет. Он пропустил сезон из-за операции на сердце, но планировал возвращение в НХЛ
#Хенрик Лундквист
Хоккей
39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление
#Хенрик Лундквист
Хоккей
«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби
#Вашингтон
Хоккей
Из «Нью-Йорк Рейнджерс» ушел вратарь, который играл там 15 лет
#Хенрик Лундквист
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Зачем Шестеркин едет в НХЛ, если не будет там играть
#Игорь Шестеркин
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