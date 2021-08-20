«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер Лундквиста. Он играл в клубе 15 лет

30-й номер в «Нью-Йорк Рейнджерс» закрепят за вратарем Хенриком Лундквистом, завершившим карьеру. «Стремление Хенрика к совершенству сделало его одним из лучших вратарей, когда-либо игравших в хоккей», – говорится в заявлении клуба.

Лундквист играл в НХЛ с 2005 года. Все это время он выступал только за одну команд – «Рейнджерс».

В 2020-м он подписал соглашение с «Вашингтоном», но ни разу за него не сыграл из-за операции на сердце.

После нее он пропустил сезон и готовился к возвращению, но в итоге объявил о завершении карьеры в 39 лет.

Лундквист входит в топ-7 вратарей по числу матчей в НХЛ. За карьеру он провел 887 игр и стал шестым по числу побед.