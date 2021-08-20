Хенрик Лундквист
НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс
«Нью-Йорк Рейнджерс» выведет из обращения номер Лундквиста. Он играл в клубе 15 лет
2 часа назад
30-й номер в «Нью-Йорк Рейнджерс» закрепят за вратарем Хенриком Лундквистом, завершившим карьеру. «Стремление Хенрика к совершенству сделало его одним из лучших вратарей, когда-либо игравших в хоккей», – говорится в заявлении клуба.
- Лундквист играл в НХЛ с 2005 года. Все это время он выступал только за одну команд – «Рейнджерс».
- В 2020-м он подписал соглашение с «Вашингтоном», но ни разу за него не сыграл из-за операции на сердце.
- После нее он пропустил сезон и готовился к возвращению, но в итоге объявил о завершении карьеры в 39 лет.
Лундквист входит в топ-7 вратарей по числу матчей в НХЛ. За карьеру он провел 887 игр и стал шестым по числу побед.
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