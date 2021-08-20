Лундквист завершил карьеру в 39 лет. Он пропустил сезон из-за операции на сердце, но планировал возвращение в НХЛ

Вратарь Хенрик Лундквист официально завершил хоккейную карьеру. Он выпустил пост в своих соцсетях, где поблагодарил болельщиков, игроков, тренеров, лигу и «Нью-Йорк Рейнджерс», где он играл 15 лет.

Последний матч Лундквиста прошел в августе 2020 года. Перед стартом нового сезона он перенес операцию на сердце и с тех пор восстанавливался. Ему заменили аортальный корень и восходящую аорту.

Игрок вернулся к тренировкам меньше чем через два месяца после операции. Он готовился к возвращению в НХЛ, но в апреле у него обнаружили воспаление в области сердца. Из-за этого возвращение отложили.

Теперь Лундквист написал об официальном завершении карьеры. «Последние 30 лет я посвятил свою жизнь хоккею... и теперь пора уйти от любимой игры и начать новую главу».

Все карьеру в НХЛ Лундквист провел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он играл там с 2005 по 2020 год. В октябре 2020-го он подписал контракт с «Вашингтоном», но так и не сыграл за него из-за операции.