39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление

Вратарь Хенрик Лундквист провел последний матч в НХЛ в августе 2020 года. После этого он перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Вашингтон», но все еще не сыграл за него.

Перед стартом сезона он объявил об операции на сердце. Ему заменили аортальный корень и восходящую аорту. Операция проводилась на открытом сердце.

НХЛ еще в январе писала, что Лундквист не сыграет в текущем сезоне. Но игрок возобновил тренировки на льду меньше чем через два месяца после операции.

В клубе после этого не исключали его возвращение в текущем сезоне НХЛ, но конкретики не было. Теперь Лундквист написал, что пока не готов к возвращению.

«Как только вернулся на лед после операции, я поставил перед собой задачу-максимум – присоединиться к «Вашингтону» в конце сезона. Тренировки идут очень хорошо и я чувствую себя хорошо, но сердце еще не совсем готово».

Лункдвист написал, что у него обнаружили воспаление в области сердца. Из-за этого восстановление займет еще «несколько месяцев». Несмотря на возраст (39 лет) и перенесенную операцию, Лундквист пока не анонсировал завершение карьеры.



