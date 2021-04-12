39-летний Лундквист не сыграет в этом сезоне НХЛ. Он перенес операцию на сердце, а теперь у него воспаление
Вратарь Хенрик Лундквист провел последний матч в НХЛ в августе 2020 года. После этого он перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Вашингтон», но все еще не сыграл за него.
- Перед стартом сезона он объявил об операции на сердце. Ему заменили аортальный корень и восходящую аорту. Операция проводилась на открытом сердце.
- НХЛ еще в январе писала, что Лундквист не сыграет в текущем сезоне. Но игрок возобновил тренировки на льду меньше чем через два месяца после операции.
- В клубе после этого не исключали его возвращение в текущем сезоне НХЛ, но конкретики не было. Теперь Лундквист написал, что пока не готов к возвращению.
«Как только вернулся на лед после операции, я поставил перед собой задачу-максимум – присоединиться к «Вашингтону» в конце сезона. Тренировки идут очень хорошо и я чувствую себя хорошо, но сердце еще не совсем готово».
Лункдвист написал, что у него обнаружили воспаление в области сердца. Из-за этого восстановление займет еще «несколько месяцев». Несмотря на возраст (39 лет) и перенесенную операцию, Лундквист пока не анонсировал завершение карьеры.
- Лундквист – один из главных вратарей НХЛ. Он провел 15 сезонов в «Нью-Йорк Рейнджерс» и стал легендой клуба.
- За это время он отыграл 887 матчей. В истории НХЛ было только семь вратарей, которые провели больше игр.
- Он стал шестым вратарем по победам в истории НХЛ, шестым по сэйвам и 17-м по матчам без пропущенных голов.
«Вашингтон» подписал его в октябре 2020-го. Контракт заключили на год. Лундквист после перехода надеялся выиграть Кубок Стэнли. Он один раз выходил в финал, но не побеждал в нем.