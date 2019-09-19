Пылил в Корее, но вырвался и выдал хет-трик в дебюте ЛЧ. Все это в 26 лет

В Хорватии он был звездой и сильно рвался в топовые лиги

За первые три сезона за «Интер» из Запрешиче Оршич забил 10 мячей. Бум случился в четвертом – тогда на счету оказалось 12 голов, и на факс «Интера» полетели предложения от топ-клубов Хорватии и средних команд из более сильных лиг.

Райко Магич, который тогда тренировал команду, говорил так: «Миславу было всего двадцать один, но он уже хотел играть на топовом уровне. Я пытался убедить его, чтобы он подумал о «Динамо» или «Хайдуке», обе команды интересовались им. Но Мислав уперся. Его привлекала Италия, и он совсем не думал о рисках».

По данным Transfermarkt, на тот момент рыночная стоимость Оршича составляла 1 миллион евро. По данным La Gazzetta dello Sport, «Специя», игравшая на тот момент в Серии В, заплатила за Оршича в два раза больше.