Пылил в Корее, но вырвался и выдал хет-трик в дебюте ЛЧ. Все это в 26 лет
Вчера «Динамо» из Загреба разнесло «Аталанту» (4:0), а главным героем стал полузащитник Мислав Оршич. Он оформил хет-трик в дебютном матче в Лиге чемпионов.
История похожа на ту, что приключилась с Эрлингом Холандом из «Зальцбурга»: тоже хет-трик и тоже в дебюте в ЛЧ. Разница лишь в том, что Холанду девятнадцать лет. Оршичу же 26, и за его плечами есть полтора года в Корее, сезон в Китае и провал в Италии.
В Хорватии он был звездой и сильно рвался в топовые лиги
За первые три сезона за «Интер» из Запрешиче Оршич забил 10 мячей. Бум случился в четвертом – тогда на счету оказалось 12 голов, и на факс «Интера» полетели предложения от топ-клубов Хорватии и средних команд из более сильных лиг.
Райко Магич, который тогда тренировал команду, говорил так: «Миславу было всего двадцать один, но он уже хотел играть на топовом уровне. Я пытался убедить его, чтобы он подумал о «Динамо» или «Хайдуке», обе команды интересовались им. Но Мислав уперся. Его привлекала Италия, и он совсем не думал о рисках».
По данным Transfermarkt, на тот момент рыночная стоимость Оршича составляла 1 миллион евро. По данным La Gazzetta dello Sport, «Специя», игравшая на тот момент в Серии В, заплатила за Оршича в два раза больше.
Мечты о карьере в большом европейском чемпионате разрушил словенский тренер Матьяж Кек. Он был недоволен уровнем Оршича на тренировках, не видел его в основе «Специи» и лично выпросил у руководства возможность сбагрить Оршича в аренду.
Результат – год в словенской «Целле», после которого была сезонная аренда в корейском «Чоннаме». Там Оршич и остался на постоянной основе.
В Корее Оршич провел три года. Еще год – в Китае, в клубе «Чанчунь Ятай». В интервью англоязычной версии официального сайта К-Лиги он рассказал об этом времени. Вот – главные хайлайты диалога:
- Оршич долго думал о переезде в Корею. Его убедили два хорвата, игравшие за «Чоннам», Ведран Югович и Стевица Ристич. Сначала Оршич сомневался, но потом быстро втянулся.
- В Китай поехал, потому что там ему значительно улучшили контракт. Но там он быстро заскучал по Корее: в «Чанчуне» не было европейцев.
- Он ни разу не задумывался о том, что его карьера сломана. Вместо этого он мечтал о том, чтобы вернуться в европейский футбол.
- Оршич разбивает стереотип о том, что в Китае слабый футбол. «Он точно сильнее хорватской лиги», – говорит футболист.
Мечта Оршича сбылась. Год назад загребское «Динамо» (то самое, которое хантило его несколько лет назад) приобрело его за миллион евро. Вчера Оршич разобрался с «Аталантой».