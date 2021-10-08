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#Ян Облак #Ян Облак #Мануэль Нойер #Тибо Куртуа #Джанлуиджи Доннарумма #Эдуард Менди #Эмилиано Мартинес #Каспер Шмейхель #Кейлор Навас #Самир Ханданович #Эдерсон

Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина

2 часа назад

France Football создал трофей имени Яшина в 2019 году. Он вручается лучшему вратарю европейских чемпионатов.

Первым обладателем трофея имени Яшина стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон. В 2021 году France Football огласил список из десяти кандидатов.

Вот они: Доннарумма, Эдерсон, Шмейхель, Менди, Куртуа, Навас, Мартинес, Нойер, Облак, Ханданович.

«Бавария» уже отдельно поздравила Нойера:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер France Football
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#Эдуард Менди
#Эмилиано Мартинес
#Каспер Шмейхель
#Кейлор Навас
#Самир Ханданович
#Эдерсон