Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина

France Football создал трофей имени Яшина в 2019 году. Он вручается лучшему вратарю европейских чемпионатов.

Первым обладателем трофея имени Яшина стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон. В 2021 году France Football огласил список из десяти кандидатов.

Вот они: Доннарумма, Эдерсон, Шмейхель, Менди, Куртуа, Навас, Мартинес, Нойер, Облак, Ханданович.