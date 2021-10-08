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Облак, Мартинес, Нойер – претенденты на трофей имени Яшина
2 часа назад
France Football создал трофей имени Яшина в 2019 году. Он вручается лучшему вратарю европейских чемпионатов.
Первым обладателем трофея имени Яшина стал вратарь «Ливерпуля» Алиссон. В 2021 году France Football огласил список из десяти кандидатов.
Вот они: Доннарумма, Эдерсон, Шмейхель, Менди, Куртуа, Навас, Мартинес, Нойер, Облак, Ханданович.
«Бавария» уже отдельно поздравила Нойера:
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