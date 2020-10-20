«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле

«Ренн» – соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов. Оба клуба дебютируют в турнире и имеют похожую стратегию развития. Есть и разница: «Ренн» делает ставку на молодых игроков, но не стремится выстроить из них полноценный сильный состав. Основная задача – выгодная перепродажа в топ-клубы. Сейчас это стало основной фишкой «Ренна».

Бакайоко, М’Вила, Дембеле – все заиграли в «Ренне», а потом уехали в топ-лиги

Хотя бы один раз за сезон «Ренн» продает молодого игрока в возрасте до 25 лет, который потом проводит успешную карьеру. Ценовой фактор тоже важен: по старым продажам «Ренн» вытянул 17 миллионов из «Рубина». Всего «Ренн» заработал на всех продаже молодых игроков около 130 миллионов евро.

Вот подборка главных трансферов из клуба за последние десять лет. Данные по Transfermarkt:

📌 2011/12. Фабьен Лемуан, «Сент-Этьен», 1,5 миллиона евро.

📌 2012/13. Ян М’Вила, «Рубин», 12.

📌 2013/14. Крис Мавинга, «Рубин», 5.

📌 2014/15. Тьему Бакайоко, «Монако», 8.

📌 2015/16. Абдулай Дукуре, «Уотфорд», 10,6.

📌 2016/17. Усман Дембеле, «Боруссия Д», 15.

📌 2017/18. Адама Диакаби, «Монако», 10.

📌 2018/19. Жорис Гнаньон, «Севилья», 13,5.

📌 2019/20. Исмаила Сарр, «Уотфорд», 30.