«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
«Ренн» – соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов. Оба клуба дебютируют в турнире и имеют похожую стратегию развития. Есть и разница: «Ренн» делает ставку на молодых игроков, но не стремится выстроить из них полноценный сильный состав. Основная задача – выгодная перепродажа в топ-клубы. Сейчас это стало основной фишкой «Ренна».
Бакайоко, М’Вила, Дембеле – все заиграли в «Ренне», а потом уехали в топ-лиги
Хотя бы один раз за сезон «Ренн» продает молодого игрока в возрасте до 25 лет, который потом проводит успешную карьеру. Ценовой фактор тоже важен: по старым продажам «Ренн» вытянул 17 миллионов из «Рубина». Всего «Ренн» заработал на всех продаже молодых игроков около 130 миллионов евро.
Вот подборка главных трансферов из клуба за последние десять лет. Данные по Transfermarkt:
📌 2011/12. Фабьен Лемуан, «Сент-Этьен», 1,5 миллиона евро.
📌 2012/13. Ян М’Вила, «Рубин», 12.
📌 2013/14. Крис Мавинга, «Рубин», 5.
📌 2014/15. Тьему Бакайоко, «Монако», 8.
📌 2015/16. Абдулай Дукуре, «Уотфорд», 10,6.
📌 2016/17. Усман Дембеле, «Боруссия Д», 15.
📌 2017/18. Адама Диакаби, «Монако», 10.
📌 2018/19. Жорис Гнаньон, «Севилья», 13,5.
📌 2019/20. Исмаила Сарр, «Уотфорд», 30.
📌 2020/21. Рафинья, «Лидс», 18.
Тьему Бакайоко и Усман Дембеле – воспитанники «Ренна» и главные игроки из этого списка. Бакайоко сейчас постоянно играет в аренде по итальянским клубам, Дембеле принадлежит «Барселоне». Хуже всего сложилась карьера у Фабьена Лемуана. Сейчас он стал капитаном «Лорьяна» – из чемпионата Франции так никуда и не уезжал.
Трансфер Исмаилы Сарра за 30 миллионов евро – главная продажа в истории «Ренна». Сарру 22 года. Он был основным игроком весь последний сезон, забил восемь голов и сделал столько же ассистов. Потом ушел в «Уотфорд», но не помог клубу остаться в Премьер-лиге. Сейчас Сарр играет в Чемпионшипе, но скоро уйдет в топ-клуб.
Потому что умеет так:
Перед сезоном-2020/21 «Ренн» устроил распродажу с общей прибылью на 49 миллионов евро. Главных трансферов два: вратарь Эдуард Менди («Челси», 24 миллиона) и форвард Рафинья («Лидс», 18). «Ренн» потратил на трансферы еще больше – сразу 71 миллион. Так клуб усилился перед Лигой чемпионов, хотя обычно отдает намного меньше.
Рекордный трансфер «Ренна» – 18-летний парень за 26 миллионов
В летнее трансферное окно «Ренн» усилил состав покупкой Жереми Доку. Это игрок сборной Бельгии, который пришел из «Андерлехта». Главные составляющие трансфера – возраст и цена. Доку всего 18 лет, а «Андерлехт» уже получил за него 26 миллионов евро. Это самая дорогая покупка в клубной истории «Ренна».
Пока Доку отыграл только 10 минут в Лиге 1. В нем больше интересны его перспектива и прошлое. Отец Доку рассказывал, что в 2018 году Юрген Клопп лично уговаривал их на трансфер в «Ливерпуль». «Арсенал», ПСВ, «Аякс», «Челси» и другие клубы Европы – все они интересовались Доку. Он перешел в «Ренн» на долгосрочный контракт.
Важно, что трансфер Доку идеально вписывается в схему «Ренна». Перепродажи купленных игроков – важная часть клубной стратегии. Тот же Сарр сначала был куплен у «Метца» за 17 миллионов евро. Ушедший в летнее ТО Рафинья вообще пришел из «Спортинга» за 23 миллиона. Доку отличается от них только возрастом.