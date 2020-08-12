«Ренн» осенью впервые сыграет в ЛЧ. Но на его стадионе в три ночи уже сейчас играет гимн

«Музыка была очень громкой. Всех, кто живет рядом со стадионом, она разбудила. Было громче, чем в дни матчей!» – рассказывает болельщик «Ренна».

Президент клуба Николас Хольвек говорит, что не знает, кто включил гимн. Но рассказал, что в это время команда и персонал проводили «праздничное мероприятие с соблюдением всех санитарных норм».