Ренн
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Комментарии:
3
#Ренн #Лига чемпионов #Лига 1

«Ренн» осенью впервые сыграет в ЛЧ. Но на его стадионе в три ночи уже сейчас играет гимн

12 августа, 16:31

На стадионе «Ренна» «Роазон Парк» в три часа ночи 15 минут играл гимн Лиги чемпионов. Клуб впервые в своей истории сыграет там в следующем сезоне.

«Музыка была очень громкой. Всех, кто живет рядом со стадионом, она разбудила. Было громче, чем в дни матчей!» – рассказывает болельщик «Ренна».

Президент клуба Николас Хольвек говорит, что не знает, кто включил гимн. Но рассказал, что в это время команда и персонал проводили «праздничное мероприятие с соблюдением всех санитарных норм».

Комментарии (3)
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vladik12
12 августа, 19:05

Не выше третьего места в группе, скорее всего.

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попкорный слуга
13 августа, 15:31

Зато Краснодар в раунд плей-офф поднялся. Больше шансов, что тоже в группу залетят

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Александр Плеханов
12 августа, 20:05

Попали - уже счастье

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