Ренн
Лига чемпионов
Лига 1
«Ренн» осенью впервые сыграет в ЛЧ. Но на его стадионе в три ночи уже сейчас играет гимн
12 августа, 16:31
На стадионе «Ренна» «Роазон Парк» в три часа ночи 15 минут играл гимн Лиги чемпионов. Клуб впервые в своей истории сыграет там в следующем сезоне.
«Музыка была очень громкой. Всех, кто живет рядом со стадионом, она разбудила. Было громче, чем в дни матчей!» – рассказывает болельщик «Ренна».
Президент клуба Николас Хольвек говорит, что не знает, кто включил гимн. Но рассказал, что в это время команда и персонал проводили «праздничное мероприятие с соблюдением всех санитарных норм».
Комментарии (3)
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12 августа, 19:05
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Не выше третьего места в группе, скорее всего.
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13 августа, 15:31
0
Зато Краснодар в раунд плей-офф поднялся. Больше шансов, что тоже в группу залетят
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12 августа, 20:05
0
Попали - уже счастье
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