«Ренн» выпустил в старте 16-летнего школьника. Это история
Эдуардо Камавинга родился в ноябре 2002 года. Не так давно он праздновал 16-летие, а с весны заиграл в «Ренне». За три апрельских матча Камавинга отбегал всего 42 минуты. Когда «Ренн» взял Кубок Франции и обеспечил себе еврокубки, начались более важные эксперименты.
На матч с «Монако» Камавингу поставили в старт. Он стал первым футболистом 2002 года рождения среди игроков топ-5 лиг Европы, который вышел с первых минут. На момент игры Камавинге было 16 лет и 172 дня – никто в «Ренне» еще не играл в основе в таком юном возрасте.
Камавинга отбегал 64 минуты. Когда вместо него выходил Бен Арфа, фанаты аплодировали Эдуардо за его игру. Все 18 передач от Камавинги были точными. Еще он сделал пять отборов, один раз обыграл соперника и десяток раз выиграл борьбу за мяч.
В декабре 2018-го Камавинга оказался самым молодым игроком «Ренна», которому дали профессиональный контракт. Из его умений выделяют удары, технику и видение поля. Говорят, Эдуардо может непринужденно творить с мячом любые вещи.
Восхищается им и главный тренер «Ренна» Жульен Стефан: «Я знаю его некоторое время, мы постепенно интегрируем его в команду. Мы не останавливаем его амбиции, но знаем, что молодой игрок с большим потенциалом будет расти в нашей команде».
В академии видят в Камавинге талант выдающегося уровня. Вот такой громкой фразой охарактеризовал игрока его бывший тренер Бурель: «В течение 50 лет я был в клубе. За это время никогда не видел подростка такого уровня».
Перспективы у Камавинги хорошие при любых раскладах. Есть контракт с «Ренном» до 2021 года. Тут же и важный факт: за последние пять лет вроде бы скромный «Ренн» заработал на продажах игроков 91,5 миллионов евро. Да, именно здесь «Боруссия» нашла Усмана Дембеле, который сейчас зажигает в «Барсе».
За Камавингой смотрят уже сейчас.