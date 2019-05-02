«Ренн» выпустил в старте 16-летнего школьника. Это история

Эдуардо Камавинга родился в ноябре 2002 года. Не так давно он праздновал 16-летие, а с весны заиграл в «Ренне». За три апрельских матча Камавинга отбегал всего 42 минуты. Когда «Ренн» взял Кубок Франции и обеспечил себе еврокубки, начались более важные эксперименты.

На матч с «Монако» Камавингу поставили в старт. Он стал первым футболистом 2002 года рождения среди игроков топ-5 лиг Европы, который вышел с первых минут. На момент игры Камавинге было 16 лет и 172 дня – никто в «Ренне» еще не играл в основе в таком юном возрасте.

Камавинга отбегал 64 минуты. Когда вместо него выходил Бен Арфа, фанаты аплодировали Эдуардо за его игру. Все 18 передач от Камавинги были точными. Еще он сделал пять отборов, один раз обыграл соперника и десяток раз выиграл борьбу за мяч.