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Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
час назад
Пару дней назад главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар пожаловался на нехватку игроков перед тяжелейшим матчем с «Реалом». Поэтому Мендилибар достает футболистов из молодежки. Один из таких – Унаи Арьеталеанисбеаскоа.
Арьеталеанисбеаскоа – коренной баск. Но даже жители Эйбара не произносят его фамилию полностью. Комментаторы и журналисты сокращают ее до «Арьета». Сам Арьеталеанисбеаскоа попросил клуб печатать на майке «Унаи А.».
Мы, чтобы сохранить психику и глаза читателей, далее мы тоже будем называть его Унаи Арьетой.
Что известно об Арьете:
- Сейчас ему 21. Он играет на позиции центрфорварда.
- Арьета играет за «Виторию». Это команда из Терсеры (четвертый испанский дивизион) и резервная команда «Эйбара» (не фарм-клуб, а именно резервная команда, с которой у «Эйбара» сквозная заявка).
- Для Арьеты это будет не первое появление в основе. В этом сезоне он уже играл за «Эйбар» – вышел на 16 минут матча с «Эльче». «Эйбар» проиграл, а Арьета ничем не запомнился.
- Арьета сам уже комментировал свою длинную фамилию: «Да, она длинная. В школе меня даже немного дразнили. Но я могу быстро ее произнести. Мои друзья – тоже. У меня нет никаких проблем. Чтобы болельщикам было полегче, я попросил называть себя Арьетой. Родители не были против».
Шутки в русском твиттере:
А вот реакция русской пеньи «Эйбара»:
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