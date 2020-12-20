Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет

Пару дней назад главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар пожаловался на нехватку игроков перед тяжелейшим матчем с «Реалом». Поэтому Мендилибар достает футболистов из молодежки. Один из таких – Унаи Арьеталеанисбеаскоа.

Арьеталеанисбеаскоа – коренной баск. Но даже жители Эйбара не произносят его фамилию полностью. Комментаторы и журналисты сокращают ее до «Арьета». Сам Арьеталеанисбеаскоа попросил клуб печатать на майке «Унаи А.».

Мы, чтобы сохранить психику и глаза читателей, далее мы тоже будем называть его Унаи Арьетой.