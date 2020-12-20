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#Эйбар #Футбол #Реал #Примера #Унаи Арьета #Эльче

Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет

час назад
Илья Егоров

Пару дней назад главный тренер «Эйбара» Хосе Мендилибар пожаловался на нехватку игроков перед тяжелейшим матчем с «Реалом». Поэтому Мендилибар достает футболистов из молодежки. Один из таких – Унаи Арьеталеанисбеаскоа.

Арьеталеанисбеаскоа – коренной баск. Но даже жители Эйбара не произносят его фамилию полностью. Комментаторы и журналисты сокращают ее до «Арьета». Сам Арьеталеанисбеаскоа попросил клуб печатать на майке «Унаи А.».

Мы, чтобы сохранить психику и глаза читателей, далее мы тоже будем называть его Унаи Арьетой.

твиттер «Эйбара»

Что известно об Арьете:

  • Сейчас ему 21. Он играет на позиции центрфорварда.
  • Арьета играет за «Виторию». Это команда из Терсеры (четвертый испанский дивизион) и резервная команда «Эйбара» (не фарм-клуб, а именно резервная команда, с которой у «Эйбара» сквозная заявка).
  • Для Арьеты это будет не первое появление в основе. В этом сезоне он уже играл за «Эйбар» – вышел на 16 минут матча с «Эльче». «Эйбар» проиграл, а Арьета ничем не запомнился.
  • Арьета сам уже комментировал свою длинную фамилию: «Да, она длинная. В школе меня даже немного дразнили. Но я могу быстро ее произнести. Мои друзья – тоже. У меня нет никаких проблем. Чтобы болельщикам было полегче, я попросил называть себя Арьетой. Родители не были против».

Шутки в русском твиттере:

А вот реакция русской пеньи «Эйбара»:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
У нас есть целое интервью про русский фан-клуб «Эйбара»:
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
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