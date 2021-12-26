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Манчестер Сити VS Лестер Сити
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Манчестер Сити - Лестер Сити: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Манчестер Сити - Лестер Сити: 26 декабря 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
Манчестер Сити
2 : 5
Лестер Сити
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
5
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Лестер Сити
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3
Лестер Сити
1
06.05.2019
06 мая 2019
пн
22:00
Манчестер Сити
1 : 0
Лестер Сити
06.05.2019
06 мая 2019
пн
22:00
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
0
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Лестер Сити
2 : 1
Манчестер Сити
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
1
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
5 : 1
Лестер Сити
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
5
Лестер Сити
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
1
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Сити
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лестер Сити
4
Манчестер Сити
2
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
15:45
Манчестер Сити
1 : 3
Лестер Сити
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
15:45
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
3
29.12.2015
29 дек. 2015
вт
22:45
Лестер Сити
0 : 0
Манчестер Сити
29.12.2015
29 дек. 2015
вт
22:45
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Лестер Сити
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
0
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Сити
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
2
Новости
Месси + Агуэро = 💙. Подросток Месси видел первый матч Агуэро по ТВ. Теперь живет в номере только с ним, фоткает спящего и злится на телевизор по ночам
#Лионель Месси
31 мая, 17:00
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
30 мая, 01:50
Сколько «Челси» заработал за победу в Лиге чемпионов
#Челси
30 мая, 00:05
Замена Де Брюйне – боль финала Лиги чемпионов. Заплакал на поле и ушел с травмой головы
#Кевин Де Брюйне
30 мая, 00:01
Финал ЛЧ открыл Marshmello (обошел всю планету и танцевал с двойниками). Зрители в России жалуются на комментатора: слишком много говорил
#Marshmello
29 мая, 22:32
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
#Матеу Лаос
29 мая, 18:17
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
#
Новости матча
Диаш из «Ман Сити» – игрок сезона в АПЛ. Клуб купил его прошлым летом
05 июня, 14:11
Гарсия переходит в «Барселону». Отступные в контракте – 400 миллионов евро
01 июня, 10:25
«Барселона» объявила о переходе Серхио Агуэро
31 мая, 17:12
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
30 мая, 01:20
Канте – лучший игрок финала Лиги чемпионов
30 мая, 01:00