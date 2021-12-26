Манчестер Сити - Лестер Сити: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
-:-

Манчестер Сити - Лестер Сити: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:30
Манчестер Сити
2 : 5
Лестер Сити
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 18:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
5
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Лестер Сити
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:30
Манчестер Сити
3
Лестер Сити
1
06.05.2019 06 мая 2019 пн 22:00
Манчестер Сити
1 : 0
Лестер Сити
06.05.2019 06 мая 2019 пн 22:00
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
0
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Лестер Сити
2 : 1
Манчестер Сити
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
1
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:30
Манчестер Сити
5 : 1
Лестер Сити
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 20:30
Манчестер Сити
5
Лестер Сити
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
13.05.2017 13 мая 2017 сб 14:30
Манчестер Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.05.2017 13 мая 2017 сб 14:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
1
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Сити
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 20:30
Лестер Сити
4
Манчестер Сити
2
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 15:45
Манчестер Сити
1 : 3
Лестер Сити
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 15:45
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
3
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
Лестер Сити
0 : 0
Манчестер Сити
29.12.2015 29 дек. 2015 вт 22:45
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
0
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Лестер Сити
04.03.2015 04 марта 2015 ср 22:45
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
0
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Сити
09.01.2011 09 янв. 2011 вс 19:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
2

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