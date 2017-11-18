Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 45
Де Брюйне 49
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Компани
Венсан Компани
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
18
Делф
Фабиан Делф
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
49'
49'
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
19
Сане
Лерой Сане
90
33
Жезус
Габриэль Жезус
45'
45'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
15
Мангала
Эльяким Мангала
3
Данило
Данило
42
Туре
Яя Туре
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
20
Силва
Бернарду Силва
10
Агуэро
Серхио Агуэро