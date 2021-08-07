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Суперкубок Англии
Лестер Сити VS Манчестер Сити
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Лестер Сити - Манчестер Сити: 07 августа 2021 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
-:-
Лестер Сити - Манчестер Сити: 07 августа 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
Суперкубок Англии, Финал
Суперкубок Англии,
Финал
Англия
7 авг. 2021, -:- МСК
7.08.2021, -:- МСК
суббота
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
Лондон
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Прошлые матчи
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Предварительный состав
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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Тренерский состав
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
25
Фернандиньо
Фернандиньо
47
Фоден
Фил Фоден
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
26
Марез
Рияд Марез
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
20
Силва
Бернарду Силва
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
Тренерский состав
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
Манчестер Сити
2 : 5
Лестер Сити
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
5
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:30
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Лестер Сити
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Манчестер Сити
3
Лестер Сити
1
06.05.2019
06 мая 2019
пн
22:00
Манчестер Сити
1 : 0
Лестер Сити
06.05.2019
06 мая 2019
пн
22:00
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
0
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Лестер Сити
2 : 1
Манчестер Сити
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
18:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
1
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
5 : 1
Лестер Сити
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
5
Лестер Сити
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
2 : 1
Лестер Сити
13.05.2017
13 мая 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
1
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Сити
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
20:30
Лестер Сити
4
Манчестер Сити
2
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
15:45
Манчестер Сити
1 : 3
Лестер Сити
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
15:45
Манчестер Сити
1
Лестер Сити
3
29.12.2015
29 дек. 2015
вт
22:45
Лестер Сити
0 : 0
Манчестер Сити
29.12.2015
29 дек. 2015
вт
22:45
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Лестер Сити
04.03.2015
04 марта 2015
ср
22:45
Манчестер Сити
2
Лестер Сити
0
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 1
Манчестер Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
1
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Сити
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
19:00
Лестер Сити
2
Манчестер Сити
2
Новости
Агуэро по-царски простился с «Ман Сити»: побил еще один рекорд голов и оставил вместо себя граффити размером с дом. Плачет даже Гвардиола
#Серхио Агуэро
23 мая, 22:15
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти
#Скотт Карсон
14 мая, 23:23
Финал Лиги чемпионов перенесен за 16 дней до начала. Англия почти забрала его себе, но УЕФА выбрал запасной вариант
#Лига чемпионов
13 мая, 16:34
Менди получает титул АПЛ за каждые 16 матчей. Шутит в твиттере: «Мое соотношение улучшается»
#Бенжамен Менди
12 мая, 00:37
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
Ассоциация тренеров в Англии признала Гвардиолу лучшим менеджером сезона
25 мая, 11:15
👑 Агуэро побил рекорд Руни по голам в АПЛ за один клуб
23 мая, 20:15
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09