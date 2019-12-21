Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 30
Гюндоган 43
Жезус 69
3:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 22
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
21 дек. 2019, 20:30 МСК
21.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
43'
43'
79
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
89
22
Менди
Бенжамин Менди
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
26
Марез
Рияд Марез
30'
30'
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
69'
69'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
27
Канселу
Жоау Канселу
11
Зинченко
Александр Зинченко
50
Гарсия
Эрик Гарсия
16
Родри
Родри
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
77
9
Варди
Джейми Варди
22'
22'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
68
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
64
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо