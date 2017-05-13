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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сильва 29
Жезус 36
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Оказаки 42
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
13 мая 2017, 14:30 МСК
13.05.2017, 14:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
19
Сане
Лерой Сане
90
42
Туре
Яя Туре
90
21
Сильва
Давид Сильва
29'
29'
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
78
33
Жезус
Габриэль Жезус
36'
36'
90
Запасные
54
Ганн
Ангус Ганн
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
11
Коларов
Александар Коларов
15
Навас
Хесус Навас
6
Фернандо
Фернандо
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Нолито
Нолито
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
68
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
42'
42'
73
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
27
Василевски
Марцин Василевски
13
Амарти
Даниэль Амарти
14
Капустка
Бартош Капустка
7
Муса
Ахмед Муса
19
Слимани
Ислам Слимани