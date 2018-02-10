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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 3
Агуэро 48
Агуэро 53
Агуэро 77
Агуэро 90
5:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 24
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
10 февр. 2018, 20:30 МСК
10.02.2018, 20:30 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
35
Зинченко
Александр Зинченко
65
23
Отаменди
Николас Отаменди
81
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
80
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
16
Агуэро
Серхио Агуэро
48'
53'
77'
90'
48', 53', 77', 90'
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
3'
3'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
4
Компани
Венсан Компани
3
Данило
Данило
24
Стоунс
Джон Стоунс
80
Фоден
Фил Фоден
55
Диас
Браим Диас
43
Нмеча
Лукас Нмеча
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
62
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
0
Силва
Адриен Силва
46
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
9
Варди
Джейми Варди
24'
24'
90
0
Диабате
Фуссейни Диабате
62
Запасные
16
Якупович
Элдин Якупович
29
Беналуан
Йоан Беналуан
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
26
Марез
Рияд Марез
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо