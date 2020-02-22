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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Жезус 80
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
22 февр. 2020, 20:30 МСК
22.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
26
Прат
Деннис Прат
85
23
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
46
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
19
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
58
2
Уокер
Кайл Уокер
90
16
Родри
Родри
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
77
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
30
Отаменди
Николас Отаменди
5
Стоунс
Джон Стоунс
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
21
Сильва
Давид Сильва
9
Жезус
Габриэль Жезус
80'