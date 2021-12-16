Третий матч «Тоттенхэма» подряд отменен из-за вспышки ковида. Клуб не играл с 5 декабря

«Тоттенхэм» не сыграет в третьем матче подряд из-за заражений в команде.

✅ 5 декабря – «Норвич», АПЛ

❌ 9 декабря – «Ренн», Лига конференций

❌ 12 декабря – «Брайтон», АПЛ

❌ 16 декабря – «Лестер», АПЛ

Официальных свежих данных о числе заболевших в команде нет, но 9 декабря в клубе было 13 случаев (восемь игроков и пять сотрудников). В «Лестере» тоже есть случаи заболевания, но его матчи еще не отменяли.

Это четвертый матч, отмененный АПЛ на неделе. Также ковид повлиял на игры «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд», «Уотфорд» – «Бернли» и «Тоттенхэм» – «Брайтон». Тренер «Брентфорда» призвал АПЛ отменить игры до конца недели, чтобы не допустить распространения инфекции.

В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм ковида – «Омикрон». С тех пор он распространился на другие континенты и уже повлиял на проведение спортивных турниров. Среди них – финал Гран-при по фигурному катанию.