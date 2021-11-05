«Спартак» выиграл только 6 из 19 матчей под руководством Витории

«Спартак» проводил матч четвертого тура Лиги Европы в гостях против «Лестера» и сыграл вничью 1:1.

Руй Витория возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/22. С того момента клуб под его руководством провел 19 матчей во всех турнирах.

Из этих 19 матчей «Спартак» проиграл девять. Четыре из них – в еврокубках. Побед всего шесть – над «Крыльями Советов», «Уралом», «Химками», «Уфой», «Ахматом» и «Наполи». Это меньше трети всех матчей.

Контракт Витории со «Спартаком» истекает в 2023 году.