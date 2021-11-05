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#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» выиграл только 6 из 19 матчей под руководством Витории

05 ноября, 00:55

«Спартак» проводил матч четвертого тура Лиги Европы в гостях против «Лестера» и сыграл вничью 1:1.

Руй Витория возглавил «Спартак» перед сезоном-2021/22. С того момента клуб под его руководством провел 19 матчей во всех турнирах.

Из этих 19 матчей «Спартак» проиграл девять. Четыре из них – в еврокубках. Побед всего шесть – над «Крыльями Советов», «Уралом», «Химками», «Уфой», «Ахматом» и «Наполи». Это меньше трети всех матчей.

Контракт Витории со «Спартаком» истекает в 2023 году.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
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Источник:
Гол.ру
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