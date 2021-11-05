Спартак
Лига Европы
Лестер
«Спартак» пропустил восемь голов в четырех матчах Лиги Европы
05 ноября, 00:58
«Спартак» сыграл против «Лестера» в гостях в четвертом туре Лиги Европы вничью 1:1. Он пропустил восемь голов во всех четырех играх.
Ранее «Спартак» пропустил ⚽️ один гол от «Легии» (0:1), ⚽️⚽️ два – от «Наполи» (3:2) и ⚽️⚽️⚽️⚽️ четыре – от «Лестера» (3:4).
За последние пять игр во всех турнирах у «Спартака» 15 пропущенных голов (включая 2:2 с «Динамо», 1:7 от «Зенита» и 1:1 с «Ростовом», а также 3:4 с «Лестером»).
В пятом туре ЛЕ «Спартак» сыграет дома с «Наполи» 24 ноября. Следующий календарный матч – 7 ноября против «Локомотива» в РПЛ.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые