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#Спартак #Лига Европы #Лестер

«Спартак» пропустил восемь голов в четырех матчах Лиги Европы

05 ноября, 00:58

«Спартак» сыграл против «Лестера» в гостях в четвертом туре Лиги Европы вничью 1:1. Он пропустил восемь голов во всех четырех играх.

Ранее «Спартак» пропустил ⚽️ один гол от «Легии» (0:1), ⚽️⚽️ два – от «Наполи» (3:2) и ⚽️⚽️⚽️⚽️ четыре – от «Лестера» (3:4).

За последние пять игр во всех турнирах у «Спартака» 15 пропущенных голов (включая 2:2 с «Динамо», 1:7 от «Зенита» и 1:1 с «Ростовом», а также 3:4 с «Лестером»).

В пятом туре ЛЕ «Спартак» сыграет дома с «Наполи» 24 ноября. Следующий календарный матч – 7 ноября против «Локомотива» в РПЛ.

Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Амарти 58
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 51
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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