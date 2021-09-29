Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета
«Манчестер Юнайтед» во втором туре Лиги чемпионов принимает «Вильярреал». У гостей было четыре голевых момента в первом тайме, следующий уже после перерыва они воплотили в гол.
«МЮ» ответил великолепным розыгрышем стандарта. Команда получила право на штрафной удар с острого угла. Бруну Фернандеш направил мяч по дуге за пределы штрафной площадки.
Мяч опустился на ногу левому защитнику Алексу Теллесу, который и вонзил его в ворота ударом с лета. Теллесу никто не помешал, а голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи не дотянулся до мяча.
Гол придумала пара игроков из португальского чемпионата – экс-полузащитник «Спортинга» Фернандеш и экс-защитник «Порту» Теллес, который сам в своем клубе исполнял все стандарты. Для Теллеса это первый гол за «МЮ».
Это первая встреча «МЮ» и «Вильярреала» после финала Лиги Европы, который по пенальти выиграли испанцы. А вот как заканчивались прошлые их матчи:
- 0:0
- 0:0
- 0:0
- 0:0
- 1:1
А на этот раз сыграли вот так: