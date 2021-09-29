Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов
Алекс Теллес
Вильярреал
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#Манчестер Юнайтед #Лига чемпионов #Вильярреал #Алекс Теллес

Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета

вчера, 23:37

Твиттер «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» во втором туре Лиги чемпионов принимает «Вильярреал». У гостей было четыре голевых момента в первом тайме, следующий уже после перерыва они воплотили в гол.

«МЮ» ответил великолепным розыгрышем стандарта. Команда получила право на штрафной удар с острого угла. Бруну Фернандеш направил мяч по дуге за пределы штрафной площадки.

Мяч опустился на ногу левому защитнику Алексу Теллесу, который и вонзил его в ворота ударом с лета. Теллесу никто не помешал, а голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи не дотянулся до мяча.

Гол придумала пара игроков из португальского чемпионата – экс-полузащитник «Спортинга» Фернандеш и экс-защитник «Порту» Теллес, который сам в своем клубе исполнял все стандарты. Для Теллеса это первый гол за «МЮ».

Это первая встреча «МЮ» и «Вильярреала» после финала Лиги Европы, который по пенальти выиграли испанцы. А вот как заканчивались прошлые их матчи:

  • 0:0
  • 0:0
  • 0:0
  • 0:0
  • 1:1

А на этот раз сыграли вот так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Теллес 60
Роналду 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Алькасер 53
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
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