Классный розыгрыш стандарта «МЮ»: навес за пределы штрафной и крутой гол защитника с лета

Гол придумала пара игроков из португальского чемпионата – экс-полузащитник «Спортинга» Фернандеш и экс-защитник «Порту» Теллес, который сам в своем клубе исполнял все стандарты. Для Теллеса это первый гол за «МЮ».

Это первая встреча «МЮ» и «Вильярреала» после финала Лиги Европы, который по пенальти выиграли испанцы. А вот как заканчивались прошлые их матчи:

0:0

0:0

0:0

0:0

1:1

А на этот раз сыграли вот так: