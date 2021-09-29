Клаудиньо
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Зенит
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#Клаудиньо #Лига чемпионов #Зенит

Клаудиньо работает в бешеном графике. За год у него 64 матча в 7 разных турнирах

23 минуты назад

«Зенит» в первом тайме матча второго тура Лиги чемпионов-2021/22 против «Мальме» открыл счет уже на девятой минуте – забил Клаудиньо. Клуб заплатил за него 12 миллионов евро еще летом и уж точно знал о том, как много Клаудиньо сыграл матчей за последний год.

Никакой усталости не видно. Более того, Клаудиньо в «Зените» заиграл еще лучше.

  • У него уже семь матчей за «Зенит», результативное действие он совершил в пятом.
  • Три последних матча «Зенит» – четыре очка для Клаудиньо по системе «гол плюс пас».
  • Это гол и пас в матче с «Рубином», пас в игре с «Крыльями Советов», гол «Мальме».

Матч против «Мальме» стал для 24-летнего Клаудиньо 49-м по счету в 2021 году. Первая игра прошла 7 января. С тех пор:

  • 16 матчей в бразильском чемпионате.
  • 12 матчей в чемпионате штата.
  • 6 игр в Копе Судамерикана.
  • 6 игр на Олимпиаде.
  • 5 игр в РПЛ.
  • 2 игры в бразильском Кубке.
  • 2 игры в Лиге чемпионов.

Были ли вообще перерывы у Клаудиньо? Были, но небольшие – по две недели в июне, июле и августе. Но притом были и очень интенсивные отрезки. Вроде восьми игр за 18 дней в Бразилии весной 2021-го.

Вообще, длиннющий сезон Клаудиньо с редкими перерывами продолжается с июля 2020 года. За 14 месяцев Клаудиньо сыграл уже 80 матчей. Если брать годовой отрезок (12 месяцев с октября 2020-го), то всего Клаудиньо провел 64 игры в семи разных турнирах. 

Для сравнения, Артем Дзюба – самый используемый в «Зените» и сборной России игрок – провел за это время 46 игр. Из них 29 – в 2021 году.

Если брать в среднем, то Клаудиньо играет чуть чаще, чем раз в неделю – и без перерыва. Самое позитивное: никакой усталости у Клаудиньо совсем не чувствуется. Именно в последних играх за «Зенит» он стал результативным.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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