Клаудиньо работает в бешеном графике. За год у него 64 матча в 7 разных турнирах
«Зенит» в первом тайме матча второго тура Лиги чемпионов-2021/22 против «Мальме» открыл счет уже на девятой минуте – забил Клаудиньо. Клуб заплатил за него 12 миллионов евро еще летом и уж точно знал о том, как много Клаудиньо сыграл матчей за последний год.
Никакой усталости не видно. Более того, Клаудиньо в «Зените» заиграл еще лучше.
- У него уже семь матчей за «Зенит», результативное действие он совершил в пятом.
- Три последних матча «Зенит» – четыре очка для Клаудиньо по системе «гол плюс пас».
- Это гол и пас в матче с «Рубином», пас в игре с «Крыльями Советов», гол «Мальме».
Матч против «Мальме» стал для 24-летнего Клаудиньо 49-м по счету в 2021 году. Первая игра прошла 7 января. С тех пор:
- 16 матчей в бразильском чемпионате.
- 12 матчей в чемпионате штата.
- 6 игр в Копе Судамерикана.
- 6 игр на Олимпиаде.
- 5 игр в РПЛ.
- 2 игры в бразильском Кубке.
- 2 игры в Лиге чемпионов.
Были ли вообще перерывы у Клаудиньо? Были, но небольшие – по две недели в июне, июле и августе. Но притом были и очень интенсивные отрезки. Вроде восьми игр за 18 дней в Бразилии весной 2021-го.
Вообще, длиннющий сезон Клаудиньо с редкими перерывами продолжается с июля 2020 года. За 14 месяцев Клаудиньо сыграл уже 80 матчей. Если брать годовой отрезок (12 месяцев с октября 2020-го), то всего Клаудиньо провел 64 игры в семи разных турнирах.
Для сравнения, Артем Дзюба – самый используемый в «Зените» и сборной России игрок – провел за это время 46 игр. Из них 29 – в 2021 году.
Если брать в среднем, то Клаудиньо играет чуть чаще, чем раз в неделю – и без перерыва. Самое позитивное: никакой усталости у Клаудиньо совсем не чувствуется. Именно в последних играх за «Зенит» он стал результативным.