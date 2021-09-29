Клаудиньо работает в бешеном графике. За год у него 64 матча в 7 разных турнирах

«Зенит» в первом тайме матча второго тура Лиги чемпионов-2021/22 против «Мальме» открыл счет уже на девятой минуте – забил Клаудиньо. Клуб заплатил за него 12 миллионов евро еще летом и уж точно знал о том, как много Клаудиньо сыграл матчей за последний год.

Никакой усталости не видно. Более того, Клаудиньо в «Зените» заиграл еще лучше.

У него уже семь матчей за «Зенит», результативное действие он совершил в пятом.

Три последних матча «Зенит» – четыре очка для Клаудиньо по системе «гол плюс пас».

Это гол и пас в матче с «Рубином», пас в игре с «Крыльями Советов», гол «Мальме».

Матч против «Мальме» стал для 24-летнего Клаудиньо 49-м по счету в 2021 году. Первая игра прошла 7 января. С тех пор:

16 матчей в бразильском чемпионате.

12 матчей в чемпионате штата.

6 игр в Копе Судамерикана.

6 игр на Олимпиаде.

5 игр в РПЛ.

2 игры в бразильском Кубке.

2 игры в Лиге чемпионов.

Были ли вообще перерывы у Клаудиньо? Были, но небольшие – по две недели в июне, июле и августе. Но притом были и очень интенсивные отрезки. Вроде восьми игр за 18 дней в Бразилии весной 2021-го.