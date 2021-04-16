Сразу три матча «Герты» перенесены из-за коронавируса

У «Герты» проблемы с коронавирусом в команде – заболел Марвин Платтенхардт, ранее положительные тесты были выявлены у Лукебакио, тренера Дардаи и его помощника Хамзагича.

До 28 апреля «Герта» вынуждена уйти на самоизоляцию. Матчи против «Майнца», «Фрайбурга» и «Шальке» в Бундеслиге состоятся позже, пока они перенесены.

«Герта» идет делит 15-е место с «Арминией», которая находится в зоне стыковых матчей.

До конца сезона осталось шесть туров.