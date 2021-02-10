Британский коронавирус перекрутил еврокубки. Матчи плей-офф переезжают по всему континенту

Проблема из-за закрытия транспортных путей с Великобританией. Клубы срочно ищут запасные стадионы

Великобритания входит в топ-5 стран по приросту зараженных ковидом (после США, Индии, Бразилии и России). Но ситуацию с международными сообщениями с Великобританией осложняет появление нового коронавирусного штамма внутри страны.

На данный момент внутри Великобритании действует жесткий локдаун:

Шотландия. Точных сроков нет, но минимум до конца февраля.

Англия. Точные даты ожидаются 22 февраля.

Уэльс. Минимум до 19 февраля.

Северная Ирландия. Продлен до 5 марта с возможностью пересмотров дат.

Другие страны тоже реагируют на рост заболеваемости внутри Великобритании. Германия закрыла авиасообщения с ней (а еще с Ирландией, Португалией, Бразилией, Южной Африкой, Лесото и Эсватини) – накрылись немецкие матчи «Лейпцига» и «Ливерпуля», гладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити». Оба перенесены в Будапешт – Венгрия открыта для связи с Великобританией.

Испания тоже закрыла въезд в страну для лиц, путешествующих из Великобритании (до 2 марта). На официальном сайте «МЮ» сказано, что испанский матч перенесен в Турин. Зато четко прописано, что ответная встреча состоится в Манчестере без изменений.

«Реал Сосьедад» такой четкой информации не дал. У себя в соцсетях клуб просто написал, что первый матч состоится в Турине (про ответную нет информации).