Британский коронавирус перекрутил еврокубки. Матчи плей-офф переезжают по всему континенту
Есть несколько новостей о переносе матчей английских команд в еврокубках:
✈️ «МЮ» – «Сосьедад»: Турин 🇮🇹
✈️ «Лейпциг» – «Ливерпуль»: Будапешт 🇭🇺
✈️ «Бенфика» – «Арсенал»: Рим 🇮🇹
✈️ «Арсенал» – «Бенфика»: Афины 🇬🇷
✈️ «Боруссия» М – «Ман Сити»: Будапешт 🇭🇺
Проблема из-за закрытия транспортных путей с Великобританией. Клубы срочно ищут запасные стадионы
Великобритания входит в топ-5 стран по приросту зараженных ковидом (после США, Индии, Бразилии и России). Но ситуацию с международными сообщениями с Великобританией осложняет появление нового коронавирусного штамма внутри страны.
На данный момент внутри Великобритании действует жесткий локдаун:
- Шотландия. Точных сроков нет, но минимум до конца февраля.
- Англия. Точные даты ожидаются 22 февраля.
- Уэльс. Минимум до 19 февраля.
- Северная Ирландия. Продлен до 5 марта с возможностью пересмотров дат.
Другие страны тоже реагируют на рост заболеваемости внутри Великобритании. Германия закрыла авиасообщения с ней (а еще с Ирландией, Португалией, Бразилией, Южной Африкой, Лесото и Эсватини) – накрылись немецкие матчи «Лейпцига» и «Ливерпуля», гладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити». Оба перенесены в Будапешт – Венгрия открыта для связи с Великобританией.
Испания тоже закрыла въезд в страну для лиц, путешествующих из Великобритании (до 2 марта). На официальном сайте «МЮ» сказано, что испанский матч перенесен в Турин. Зато четко прописано, что ответная встреча состоится в Манчестере без изменений.
«Реал Сосьедад» такой четкой информации не дал. У себя в соцсетях клуб просто написал, что первый матч состоится в Турине (про ответную нет информации).
Этот момент попытался объяснить английский Goal. Он пишет: решение по месту проведения ответной встречи еще не принято. Но все же есть вероятность, что она пройдет в Манчестере. Великобритания не требует соблюдение обязательной двухнедельной самоизоляции от иностранцев (но не всех стран, подробности далее) после прибытия из-за границы. Поэтому ни «МЮ» не отправится на карантин после возвращения из Италии. Ни «Реал Сосьедад», если он все-таки приедет на ответную встречу в Манчестер.
Сейчас ожидаются решения по матчам «Атлетико» и «Челси» (возможны варианты с Варшавой и Будапештом); «Славии» и «Лестера» (тут под вопросом, будет ли перенос, стороны не обсуждают его); «Вольфсберга» и «Тоттенхэма» (матч может пройти даже в Москве).
Отдельный случай – игры «Арсенала» с «Бенфикой». Тут перенесены оба матча
Смотрим. Та встреча, в которой «Бенфика» считалась хозяйкой, состоится не в Португалии, а в Риме. Тот матч, где хозяином выступает «Арсенал», пройдет в Афинах.
Это все из-за обоюдных закрытий:
- Португалия. Закрыла авиасообщение с Великобританией.
- Великобритания в свою очередь она тоже закрыла авиасообщение с Португалией.
- Между двумя странами на данный момент разрешена только международная репатриация.