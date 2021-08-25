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#Матеус Кунья #Бундеслига #Примера #Герта #Атлетико

Нападающий Кунья перешел в «Атлетико» из «Герты» за 26 млн евро

4 часа назад

Карьера 22-летнего бразильского нападающего Матеуса Куньи:

Суммарно за все клубы и во всех турнирах Кунья провел 125 матчей и забил 32 гола. Сейчас Кунья перешел в «Атлетико» и подписал контракт до 2026 года. «Герта» получит от сделки 26 млн евро и 10% от последующей продажи.

Источник:
Гол
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