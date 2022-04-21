«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Обзор, прогноз и ставки: 23 апреля
В чемпионате Германии будет сыгран главный матч второго круга. «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Игры между этими командами в Германии называются «Дер-Классикер».
- Матч «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд состоится в субботу, 23 апреля.
- Он начнется в 19:30 по московскому времени.
- На победу «Баварии» Winline предлагает коэффициент 1,38. Успех «Боруссии» оценивается в 6,6. Если в матче будет забито больше трех голов, то сыграет коэффициент 1,65.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд
- «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 19:25 по московскому времени.
- Смотреть матч можно на сайте «Матч ТВ».
«Бавария» после неожиданного вылета из Лиги чемпионов разгромила 3:0 «Арминию». Ее беспроигрышная серия в Бундеслиге продолжается с февраля и насчитывает восемь матчей. «Бавария» идет первой, ближайший преследователь – «Боруссия», отстающая на девять очков.
«Боруссия» в последних девяти матчах во всех турнирах проиграла лишь однажды – но крупно, 1:4 «Лейпцигу». Последний матч – легкая победа 6:1 над «Вольфсбургом» с пятью голами уже к 38-й минуте.
«Боруссия» не может победить «Баварию» с августа 2019 года. Тогда дортмундский клуб выиграл Суперкубок Германии. С тех пор в семи матчах «Бавария» побеждала. В том числе – в двух играх за Суперкубок.
В первом круге «Бавария» выиграла в Дортмунде 3:2. На ранний гол Брандта точным ударом ответил Роберт Левандовски, затем забили Кингсли Коман и Эрлинг Холанд, а решающий гол Левандовски провел с пенальти.