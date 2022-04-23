Бавария - Боруссия: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
-:-

Бавария - Боруссия: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
23 апр. 2022, -:- МСК
23.04.2022, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2
Бавария
3
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2
Бавария
3
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Боруссия
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5
Боруссия
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3
Бавария
2
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6
Боруссия
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2 : 1
Боруссия
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2
Боруссия
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 3
Бавария
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2 : 3
Боруссия
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2
Боруссия
3
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4
Боруссия
1
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Бавария
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4) : 0(3)
Боруссия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4)
Боруссия
0(3)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0
Бавария
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5
Боруссия
1
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1
Боруссия
1(2)
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2
Боруссия
1
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0
Бавария
2

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