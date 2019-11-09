Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 17
Гнабри 47
Левандовски 76
Хуммельс 80
4:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
9 нояб. 2019, 20:30 МСК
9.11.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
17'
76'
17', 76'
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
47'
47'
70
18
Горецка
Леон Горецка
72
29
Коман
Кингсли Коман
76
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
80'
80'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
61
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
23
Азар
Торган Азар
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
61
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
36
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
11
Ройс
Марко Ройс
6
Делэни
Томас Делэни
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
9
Алькасер
Пако Алькасер