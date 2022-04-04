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Лига чемпионов
Бавария
Вильярреал
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#Лига чемпионов #Бавария #Вильярреал

«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч: 6 апреля

В Лиге чемпионов пройдут первые четвертьфинальные матчи. «Вильярреал» сыграет дома с «Баварией».

  • Встреча состоится в среду, 6 апреля;
  • Она стартует в 22:00 по московскому времени;
  • Betteryсчитает фаворитом матча «Баварию», на ее победу она дает коэффициент 1,6. Победа «Вильярреала» – 5,5. На ТБ2,5 – коэффициент 1,6.

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Вильярреал
Вильярреал
-:-
Бавария
Мюнхен

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бавария»

«МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.

Статистика встреч «Вильярреал» – «Бавария»

«Вильярреал» и «Бавария» встречались дважды в еврокубках, это произошло осенью 2011 года на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бавария» победила оба раза – 2:0 и 3:1.

  • «Вильярреал» сейчас идет седьмым в чемпионате Испании. У него три поражения в последних четырех матчах в Примере.
  • «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. Последние два матча она выиграла с общим счетом 8:2.

«Вильярреал» сыграет без травмированного Альберто Морено. Шансы на выход восстановившегося Жерара Морено достаточно высоки. За «Баварию» не сыграет Дэвис, под вопросом выход Чупо-Мотинга и Толиссо.

«Бавария» выиграла 26 из 29 последних матчей Лиги чемпионов. В семи из последних восьми игр ЛЧ она забивает минимум два гола.

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