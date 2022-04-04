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«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч: 6 апреля
В Лиге чемпионов пройдут первые четвертьфинальные матчи. «Вильярреал» сыграет дома с «Баварией».
- Встреча состоится в среду, 6 апреля;
- Она стартует в 22:00 по московскому времени;
- Betteryсчитает фаворитом матча «Баварию», на ее победу она дает коэффициент 1,6. Победа «Вильярреала» – 5,5. На ТБ2,5 – коэффициент 1,6.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бавария»
«МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.
Статистика встреч «Вильярреал» – «Бавария»
«Вильярреал» и «Бавария» встречались дважды в еврокубках, это произошло осенью 2011 года на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бавария» победила оба раза – 2:0 и 3:1.
- «Вильярреал» сейчас идет седьмым в чемпионате Испании. У него три поражения в последних четырех матчах в Примере.
- «Бавария» лидирует в чемпионате Германии. Последние два матча она выиграла с общим счетом 8:2.
«Вильярреал» сыграет без травмированного Альберто Морено. Шансы на выход восстановившегося Жерара Морено достаточно высоки. За «Баварию» не сыграет Дэвис, под вопросом выход Чупо-Мотинга и Толиссо.
«Бавария» выиграла 26 из 29 последних матчей Лиги чемпионов. В семи из последних восьми игр ЛЧ она забивает минимум два гола.
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