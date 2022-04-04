«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч: 6 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Бавария»

«МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.

Статистика встреч «Вильярреал» – «Бавария»

«Вильярреал» и «Бавария» встречались дважды в еврокубках, это произошло осенью 2011 года на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бавария» победила оба раза – 2:0 и 3:1.

«Вильярреал» сейчас идет седьмым в чемпионате Испании. У него три поражения в последних четырех матчах в Примере.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. Последние два матча она выиграла с общим счетом 8:2.

«Вильярреал» сыграет без травмированного Альберто Морено. Шансы на выход восстановившегося Жерара Морено достаточно высоки. За «Баварию» не сыграет Дэвис, под вопросом выход Чупо-Мотинга и Толиссо.

«Бавария» выиграла 26 из 29 последних матчей Лиги чемпионов. В семи из последних восьми игр ЛЧ она забивает минимум два гола.