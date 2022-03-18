Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций

Эти восемь команд продолжают борьбу:

🇳🇴 «Буде-Глимт» – 🇮🇹 «Рома»

🇳🇱 «Фейеноорд» – 🇨🇿 «Славия»

🇫🇷 «Марсель» – 🇬🇷 ПАОК

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестер» – 🇳🇱 «ПСВ»

Вот что будет в полуфиналах:

⭐️ Победитель матчей «Буде-Глимт» и «Ромы» попадет на «Лестер» или «ПСВ».

⭐️ Победитель матчей «Фейеноорда» и «Славии» попадет на «Марсель» или ПАОК.

Факты о четвертьфиналистах:

«Буде-Глимт» и «Рома» уже встречались в группе Лиги конференций этого сезона. Все помнят, чем это закончилось – аж 6:1 в Норвегии в пользу «Буде-Глимта», а в Риме – 2:2.

«Фейеноорд» и «Славия» тоже играли в группе ЛК. Голландцы дома победили 2:1, а в гостях сыграли 2:2.

«Лестер» станет для «ПСВ» девятым по счету английским соперником в еврокубках. Из последних шести встреч в плей-офф голландцы выходили четырежды.

ПАОК – первый за 20 лет греческий клуб в четвертьфинале еврокубка.

Когда пройдут все эти матчи

🗓️ Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля. Полуфиналы – 26/27 апреля и 3/4 мая.

🗓️ Четвертьфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.