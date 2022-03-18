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#Лига чемпионов #Лига Европы #Лига конференций УЕФА

Финальная жеребьевка всех еврокубков: Лига чемпионов, Лига Европа, Лига конференций

6 часов назад

18 марта – день сразу трех жеребьевок еврокубковых турниров. Своих соперников узнают клубы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Их трансляция ведется на сайте УЕФА. Мы обновляем материал по мере поступления информации.

На 14:00 (мск) запланирована жеребьевка ЛЧ.

В 15:30 – жеребьевка ЛЕ.

В 17:00 – жеребьевка ЛК.

Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
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Лига чемпионов

Четвертьфинальные пары выглядят так:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» – 🇪🇸 «Реал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити» – 🇪🇸 «Атлетико»

🇪🇸 «Вильярреал» – 🇩🇪 «Бавария»

🇵🇹 «Бенфика» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»

Какой расклад в полуфиналах:

⭐️ Победитель матчей «Ман Сити» и «Атлетико» попадет на «Челси» или «Реал».

⭐️ Победитель матчей «Вильярреала» и «Баварии» попадет на «Ливерпуль» или «Бенфику».

Факты о четвертьфиналистах:

  • «Челси» и «Реал» уже встречались в плей-офф прошлого сезона – английский клуб победил по итогам полуфиналов (1:1, 2:0), а затем выиграл финал.
  • Команды Томаса Тухеля вообще не проигрывают «Реалу» в ЛЧ – две победы и четыре ничьи.
  • Команда Диего Симеоне уже выбивала команду Хосепа Гвардиолы – «Атлетико» был сильнее «Баварии» в полуфиналах ЛЧ-2015/16.
  • «Атлетико» в ЛЧ из пяти противостояний с английскими командами проходил в четырех случаях.
  • Унаи Эмери обыгрывал «Баварию» дома 3:0, возглавляя «ПСЖ», это было на групповом этапе в 2017 году. В гостях – поражение 1:3.
  • «Бавария» не проиграла ни одного матча испанцам из предыдущих семи, да еще и наколотила 23 гола.
  • «Бенфика» и «Ливерпуль» уже пересекались в четвертьфинале еврокубка – в Лиге Европы-2019/20 англичане победили (4:1, 1:2).
  • А в 2006-м португальцы выбили действующего победителя ЛЧ из 1/8 финала, выиграв оба раза.

Лига Европы

Такими получились четвертьфинальные пары:

🇩🇪 «Лейпциг» – 🇮🇹 «Аталанта»

🇩🇪 «Айнтрахт» – 🇪🇸 «Барселона»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  «Вест Хэм» – 🇫🇷 «Лион»

🇵🇹 «Брага» – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»

Что будет в полуфиналах:

⭐️ Победитель матчей «Лейпцига» и «Аталанты» попадет на «Брагу» или «Рейнджерс».

⭐️ Победитель матчей «Вест Хэма» и «Лиона» попадет на «Айнтрахт» или «Барселону».

Факты о четвертьфиналистах:

  • В одном из матчей РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» Алексей Миранчук забил пенальти, а Доменико Тедеско был удален. Теперь встретятся снова.
  • Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг за свою карьеру забил десять голов «Айнтрахту».
  • «Барса» проиграла три последних матча немцам со счетом 2:14. Все три – «Баварии».
  • «Лион» выиграл четыре из последних пяти матчей против англичан. Помните, кто пару лет назад выбил «Ман Сити» из ЛЧ?
  • «Рейнджерс» последний раз проигрывали португальцам в 2004-м («Маритиму»), с тех пор – 13 матчей без поражений.

Лига конференций

Эти восемь команд продолжают борьбу:

🇳🇴 «Буде-Глимт» – 🇮🇹 «Рома»

🇳🇱 «Фейеноорд» – 🇨🇿 «Славия»

🇫🇷 «Марсель» – 🇬🇷 ПАОК

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестер» – 🇳🇱 «ПСВ»

Вот что будет в полуфиналах:

⭐️ Победитель матчей «Буде-Глимт» и «Ромы» попадет на «Лестер» или «ПСВ».

⭐️ Победитель матчей «Фейеноорда» и «Славии» попадет на «Марсель» или ПАОК.

Факты о четвертьфиналистах:

  • «Буде-Глимт» и «Рома» уже встречались в группе Лиги конференций этого сезона. Все помнят, чем это закончилось – аж 6:1 в Норвегии в пользу «Буде-Глимта», а в Риме – 2:2.
  • «Фейеноорд» и «Славия» тоже играли в группе ЛК. Голландцы дома победили 2:1, а в гостях сыграли 2:2.
  • «Лестер» станет для «ПСВ» девятым по счету английским соперником в еврокубках. Из последних шести встреч в плей-офф голландцы выходили четырежды.
  • ПАОК – первый за 20 лет греческий клуб в четвертьфинале еврокубка.

Когда пройдут все эти матчи

🗓️ Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля. Полуфиналы – 26/27 апреля и 3/4 мая.

🗓️ Четвертьфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: AFLO / Xinhua / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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