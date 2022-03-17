Где смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли все восемь ответных матчей 1/8 финала, определились все четвертьфиналисты. Какими будут четвертьфинальные пары – определит жеребьевка.

Она пройдет 18 марта и начнется в 14:00 по московскому времени. На российском телевидении жеребьевку Лиги чемпионов можно смотреть по платному телеканалу «Матч Футбол 1». Также ее трансляция будет доступна на сайте УЕФА.

Кроме того, сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов. Участники четвертьфинальных пар узнают, на кого они выходят.

Первые четвертьфинальные матчи состоится 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля.

Напомним, в четвертьфинал ЛЧ вышли «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Бенфика», «Вильярреал» и «Челси».