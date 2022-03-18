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Где смотреть жеребьевку 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций
9 часов назад
В Лиге Европы и Лиге конференций прошли ответные матчи 1/8 финала, определились все четвертьфиналисты турниров. Какими будут четвертьфинальные пары – определит жеребьевка.
Она пройдет 18 марта. Жеребьевка Лиги Европы стартует в 15:30 по московскому времени, Лиги конференций – в 17:00.
На российском телевидении жеребьевку еврокубков можно смотреть по платному телеканалу «Матч Футбол 1». Также ее трансляция будет доступна на сайте УЕФА.
Кроме того, сразу же будет проведена жеребьевка полуфиналов. Участники четвертьфинальных пар узнают, на кого они выходят.
- В четвертьфинал Лиги Европы вышли: «Барселона», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Лион», «Рейнджерс», «Брага», «Вест Хэм» и «Айнтрахт».
- В четвертьфинал Лиги конференций вышли: «Марсель», «Лестер», «Рома», «Фейеноорд», «ПСВ», «Славия», «Буде-Глимт» и ПАОК.
Четвертьфинальные матчи ЛЕ и ЛК пройдут 7 и 14 апреля.
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