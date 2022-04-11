«Бавария» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 12 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вильярреал»

«МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.б

«Бавария» и «Вильярреал» сыграли в еврокубках трижды – у «Баварии» две победы, а у «Вильярреала» – одна.

«Победы со счетом 1:0 мало. Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть «Баварию». Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», – сказал Унаи Эмери. «Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо», – признал Юлиан Нагельсманн.

«Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря позднему голу Левандовски с пенальти. Из пяти последних матчей в Бундеслиге она выиграла три. «Бавария» лидирует с девятиочковым преимуществом над дортмундской «Боруссией».

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком». В Примере он не побеждает уже месяц, а в последних пяти матчах набрал всего четыре очка. «Вильярреал» идет седьмым и отстает на 11 очков от топ-4.

Чупо-Мотинг и Толиссо не помогут «Баварии» из-за травм, под вопросом выход на поле Сара. У «Вильярреала» может пропустить игру Диа, не сыграет Морено.