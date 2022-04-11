«Бавария» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 12 апреля
В Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/4 финала. Во второй игре «Бавария» примет «Вильярреал». Первый матч закончился победой «Вильярреала» со счетом 1:0 благодаря голу Данджумы.
- Встреча состоится во вторник, 12 апреля;
- Она стартует в 22:00 по московскому времени;
- «Бавария» – фаворит, по мнению БК Winline. На ее победу установлен коэффициент 1,27, победа «Вильярреала» оценивается в 10,0. Проход «Баварии» в полуфинал – 1,35.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Вильярреал»
- «МАТЧ! Футбол 1» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по мск.б
«Бавария» и «Вильярреал» сыграли в еврокубках трижды – у «Баварии» две победы, а у «Вильярреала» – одна.
«Победы со счетом 1:0 мало. Впереди еще 90 минут, и я хочу обыграть «Баварию». Я буду расстроен, если этого добиться не удастся, даже несмотря на хорошую игру в сегодняшнем матче», – сказал Унаи Эмери. «Мы заслужили поражение. Команда выглядела не очень хорошо», – признал Юлиан Нагельсманн.
«Бавария» обыграла «Аугсбург» благодаря позднему голу Левандовски с пенальти. Из пяти последних матчей в Бундеслиге она выиграла три. «Бавария» лидирует с девятиочковым преимуществом над дортмундской «Боруссией».
«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком». В Примере он не побеждает уже месяц, а в последних пяти матчах набрал всего четыре очка. «Вильярреал» идет седьмым и отстает на 11 очков от топ-4.
Чупо-Мотинг и Толиссо не помогут «Баварии» из-за травм, под вопросом выход на поле Сара. У «Вильярреала» может пропустить игру Диа, не сыграет Морено.