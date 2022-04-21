«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд прогноз на матч 23 апреля Бундеслига, прогноз на футбол

23 апреля в 19:30 по московскому времени в Германии состоится главный матч сезона-2021/22 в Бундеслиге. В матче «Дер Классикер» встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдет в Мюнхене.

Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей бесплатно

Главные ставки на матч «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Баварии» – 1,38.

Победа «Боруссии» – 6,6.

Победа «Баварии» с нулевой форой – 1,15.

Победа «Боруссии» с нулевой форой – 5,0.

ТБ3,5 – 1,65.

ТМ3,5 – 2,2.

Форма команд: «Бавария»

«Бавария» – лидер чемпионата Германии с комфортным преимуществом в девять очков перед ближайшим преследователем – как раз перед «Боруссией». Что немаловажно: матч может стать для «Баварии» даже чемпионским. Достаточно будет обыграть «Боруссию» – тогда «Бавария станет недосягаемой.

В целом, и так понятно, что оформление чемпионского титула – дело времени. Девять очков за четыре тура до конца – гигантский гандикап. Даже в случае поражения от «Боруссии» останется набрать три-четыре очка в играх с «Майнцем», «Штутгартом» и «Вольфсбургом», что уж точно будет сделано. Так что сейчас на «Баварию» вообще ничего не давит.

Неприятность лишь одна – неожиданный вылет из Лиги чемпионов. Но это совсем не сказалось на выступлении в Бундеслиге. «Бавария» там не проигрывает на протяжении восьми матчей, в трех из последних четырех игр забивает не меньше трех. Последний матч команда выиграла крупно – 3:0 у «Арминии».

Форма команд: «Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» едва ли помышляет о чемпионской гонке, но беспокоиться за место в топ-4 ей тоже не придется – отрыв от пятой строчки составляет 12 очков, так что оформление выхода в ЛЧ на следующий сезон – уже простая формальность.

В последних девяти матчах во всех турнирах «Боруссия» проиграла лишь однажды – но это было чувствительно: 1:4 «Лейпцигу». Зато в последнем матче – фейерверк: легкая победа 6:1 над «Вольфсбургом» с пятью голами уже к 38-й минуте.

Из последних девяти матчей в Бундеслиге «Боруссия» выиграла шесть. Половину из них – крупно. Туда же вместились и 6:0 над «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Личные встречи «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд

За последние 30 лет команды сыграли в Бундеслиге 61 матч. По победам – значительный перевес на стороне «Баварии»: 31:14. Чувствительна и разница мячей – 120:67. Если наиболее крупной победой «Боруссии» за это время была 3:0, то «Бавария» забрасывала и шесть безответных голов в ворота соперника. Было это не так уж и давно – в марте 2018-го.

«Боруссия» не может победить «Баварию» с августа 2019 года. Тогда дортмундский клуб выиграл Суперкубок Германии. С тех пор в семи матчах «Бавария» побеждала. В том числе – в двух играх за Суперкубок.

Мы привыкли к тому, что матчи между «Баварией» и «Боруссией» всегда голевые.

В девяти из последних десяти матчей регулярно пробивался букмекерский верх.

Что удивительно, в них вообще забивалось не менее четырех голов.

В восьми из них «Бавария» забивала не менее трех мячей.

Перед матчем «Баварии» – «Боруссии» Дортмунд

У «Баварии» под вопросом выход на поле Чупо-Мотинга, Зюле и Сарра. У «Боруссии» потерь больше – травмированы Менье, Дауд, Хуммельс, Морей, Кобель, Рейна и Витсель. Нездоров Мален.

Прогноз на матч «Баварии» – «Боруссии» Дортмунд

Исходя из всех раскладов, есть смысл рассмотреть следующие варианты ставок в БК Winline: