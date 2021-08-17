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Суперкубок Германии
Боруссия VS Бавария
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Боруссия - Бавария: 17 августа 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Бавария: 17 августа 2021 смотреть онлайн
Бавария
Мюнхен
Суперкубок Германии , Финал
Суперкубок Германии ,
Финал
Германия
17 авг. 2021, 21:30 МСК
17.08.2021, 21:30 МСК
вторник
Cтадион Сигнал Идуна Парк
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Прошлые матчи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Бавария
4
Боруссия
2
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Боруссия
2
Бавария
3
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
21:30
Боруссия
2
Бавария
3
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020
26 мая 2020
вт
19:30
Боруссия
0
Бавария
1
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
20:30
Бавария
4
Боруссия
0
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Бавария
5 : 0
Боруссия
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Бавария
5
Боруссия
0
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
20:30
Боруссия
3
Бавария
2
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Бавария
6
Боруссия
0
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:45
Бавария
2 : 1
Боруссия
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:45
Бавария
2
Боруссия
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
Боруссия
1 : 3
Бавария
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:30
Боруссия
1
Бавария
3
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
Бавария
2 : 3
Боруссия
26.04.2017
26 апр. 2017
ср
21:45
Бавария
2
Боруссия
3
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
19:30
Бавария
4
Боруссия
1
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
20:30
Боруссия
1 : 0
Бавария
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
20:30
Боруссия
1
Бавария
0
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:00
Бавария
0(4) : 0(3)
Боруссия
21.05.2016
21 мая 2016
сб
21:00
Бавария
0(4)
Боруссия
0(3)
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:30
Боруссия
0
Бавария
0
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
18:30
Бавария
5
Боруссия
1
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
21:30
Бавария
1
Боруссия
1(2)
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
19:30
Боруссия
0
Бавария
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:30
Бавария
2
Боруссия
1
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014
17 мая 2014
сб
21:00
Боруссия
0
Бавария
2
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Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
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28 мая, 00:58
Флик возглавит Германию, где уже работал шесть лет. Там он спасал звезд от тоски разговорами и вел уникальную базу кадров
#Ханс-Дитер Флик
25 мая, 17:53
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Левандовски повторил вечный рекорд Герда Мюллера по голам – и отпраздновал это в майке с его портретом 🤝
#Роберт Левандовски
15 мая, 18:49
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Нагельсманн давно хотел в «Баварию» и в 2018-м даже купил дом в Мюнхене. Ради него клуб побил трансферный рекорд
#Юлиан Нагельсманн
27 апреля, 20:02
#
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«Бавария» объявила об уходе Румменигге с поста председателя правления. Он работал им с 2002 года
01 июня, 14:50
Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
28 мая, 19:14
🇩🇪 Флик станет новым тренером сборной Германии после Евро-2020. Он сменит в ней Йоахима Лева
25 мая, 12:23
Левандовски побил рекорд Мюллера по голам. Он забил на 90-й минуте заключительной игры сезона
22 мая, 18:35
Дуглас Коста проведет сезон в «Гремио». Это клуб, где он начинал карьеру
22 мая, 11:04
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Бавария» повторила рекорд «Ювентуса» по количеству чемпионств подряд в топ-5 лигах
08 мая, 20:07
«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии
08 мая, 18:28