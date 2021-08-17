Боруссия - Бавария: 17 августа 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
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Боруссия - Бавария: 17 августа 2021 смотреть онлайн

Бавария
Мюнхен
Суперкубок Германии , Финал

Суперкубок Германии ,

Финал

Германия
17 авг. 2021, 21:30 МСК
17.08.2021, 21:30 МСК
вторник
Cтадион Сигнал Идуна Парк
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
17
Боатенг
Джером Боатенг
27
Алаба
Давид Алаба
5
Павар
Бенжамен Павар
29
Коман
Кингсли Коман
6
Киммих
Йозуа Киммих
7
Гнабри
Серж Гнабри
9
Левандовски
Роберт Левандовски
25
Мюллер
Томас Мюллер
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
4
Зюле
Никлас Зюле
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
20
Сарр
Буна Сарр
-
22
Рока
Марк Рока
-
42
Мусиала
Джамал Мусиала
-
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
-
10
Сане
Лерой Сане
-
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик

Прошлые матчи

06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4 : 2
Боруссия
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Боруссия
2
Бавария
3
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2 : 3
Бавария
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 21:30
Боруссия
2
Бавария
3
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
26.05.2020 26 мая 2020 вт 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4 : 0
Боруссия
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 20:30
Бавария
4
Боруссия
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Боруссия
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 19:30
Бавария
5
Боруссия
0
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3 : 2
Бавария
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 20:30
Боруссия
3
Бавария
2
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6
Боруссия
0
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2 : 1
Боруссия
20.12.2017 20 дек. 2017 ср 22:45
Бавария
2
Боруссия
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 3
Бавария
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
3
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2 : 3
Боруссия
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 21:45
Бавария
2
Боруссия
3
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4 : 1
Боруссия
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:30
Бавария
4
Боруссия
1
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Бавария
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 20:30
Боруссия
1
Бавария
0
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4) : 0(3)
Боруссия
21.05.2016 21 мая 2016 сб 21:00
Бавария
0(4)
Боруссия
0(3)
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Бавария
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:30
Боруссия
0
Бавария
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5 : 1
Боруссия
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 18:30
Бавария
5
Боруссия
1
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1 : 1
Боруссия
28.04.2015 28 апр. 2015 вт 21:30
Бавария
1
Боруссия
1(2)
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0 : 1
Бавария
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 19:30
Боруссия
0
Бавария
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2 : 1
Боруссия
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:30
Бавария
2
Боруссия
1
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0
Бавария
2

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13 мая, 23:39
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22 мая, 11:04
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13 мая, 23:40
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